Блогер рахував техніку в робочому стані, а не підбиту або пошкоджену в ході боїв.

Відомий блогер Ігар Тишкевич підрахував, скільки трофейної техніки російських окупантів захопили українські війська з 01.09 до 10.09.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Вирішив підрахувати віджате, використовуючи сервіс oryxspioenkop. При цьому рахував саме віджате, то що на ходу, як мінімум. За початкову позначку взяв дату 1.09. фінальна-10.09. При цьому варто пам'ятати, що колектив згаданого ресурсу повинен знайти фото, проаналізувати, верифікувати і викласти на сайті. Тобто реальні цифри за першу декаду вересня можуть бути більше. Друге зауваження - не все віджате фотографують", - написав він.

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Підсумок його підрахунку такий:

Віджатих танків (які на ходу) - 19 штук. З них Т-72 (Б і БА) - 3 штуки, Т-72 Б3 зразка 2011 р. - 9, Т-72 Б3 зразка 2016 - 6, Т-80БВ -1.

Віджатих БМП і БМД - 35 штук. З них БМП-1 8 шт, БМП1 АМ 1 шт, БМП-2 20 штук, БМП 3-3 шт, БМД -2 3 штуки.

Віджатих БТР 21 штука. З них БТР 80 - 7, БТР-Д (десантний) - 3, БТР 82А - 11.

Є люб'язно подаровані МТЛБ в кількості більше 20 штук.

"Ще раз - це те, що на ходу - сів і поїхав (що захисники України і робили), пошкоджених і кинутих одиниць не менше. Але це поїде вже після невеликого ремонту", - уточнив блогер.

Як повідомляв УНІАН, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що українські захисники з початку вересня звільнили від окупантів понад 3 000 квадратних кілометрів територій України.

Сьогодні, 11 вересня, у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ зазначив, що наші підрозділи зайшли до Куп'янська, триває звільнення населених пунктів Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області.