Всього підтверджено ліквідацію щонайменше 13 окупантів.

На Херсонщині Сили оборони України знищили вузол зв'язку 205 окремої мотострілецької бригади з Будьоновська. Ліквідовано щонайменше 13 окупантів, серед яких й один з топ-офіцерів бригади.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"В результаті артилерійського удару ЗС України по російських позиціях у Херсонській області було знищено вузол зв'язку 205 окремої мотострілецької бригади (в/ч 74814, Будьоннівськ). Підтверджується смерть 13 військовослужбовців, серед яких начальник зв'язку 205 омсбр підполковник Ахмед Русланович Токбаєв", – зазначив Цимбалюк.

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Як писав УНІАН, наприкінці серпня ЗСУ офіційно пішли у контрнаступ на півдні. З початку тижня захисники активно наступають й у Харківській області.

З 1 вересня ЗСУ, за словами президента Володимира Зеленського, звільнили близько двох тисяч квадратних кілометрів території.

На півдні українські сили продовжують повільно знищувати логістичні шляхи ворога, що забезпечують життєдіяльність угрупування ЗС РФ на Херсонщині.

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