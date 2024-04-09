Роспропаганда про цей інцидент мовчить, але у мережу просочилося відео.

Російський літак скинув керовану авіабомбу ФАБ-1500 прямо на магазин у тимчасово окупованому Єнакієвому Донецької області.

Як повідомляє місцевий паблік "Типовий Донецьк", російська авіабомба впала на один з продуктових магазинів. На щастя, вона не здетонувала, адже у такому разів численних жертв було не уникнути.

Водночас російська пропаганда про раптове падіння авіабомби ретельно мовчить.

Інші "операції" російських літаків

Останнім часом почастішали випадки, коли російські бомби і ракети не долітають до України і падають на російські села. Міністерство оборони Великобританії проаналізувало ці випадки і вказало на можливу причину таких "промахів".

Російський військовий літак скинув авіабомбу на дамбу в Бєлгородській області.

Як повідомили в ASTRA, це сталося 21 січня в районі хутора Іонівка. Тоді авіабомбу ФАБ-250 виявили у водоймі. В результаті скидання боєприпасу частково була пошкоджена гребля. У Міноборони РФ цей інцидент не коментували.

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