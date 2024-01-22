Офіційно інцидент не коментують, але пабліки дізналися деякі деталі.

Російський військовий літак скинув авіабомбу на дамбу у Бєлгородській області.

Як повідомляє російський Telegram-канал ASTRA, літак нібито "упустив" авіабомбу над греблею на території Росії. Це сталося 21 січня у районі хутора Іонівка.

"У водоймі виявили авіабомбу ФАБ-250. За даними ASTRA, внаслідок скидання боєприпасу частково пошкоджено греблю. Постраждалих немає", - пише канал.

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Невідомо, що насправді летів бомбити російський літак. Офіційно в Міноборони країни-окупанта цей недолугий інцидент не коментують.

Інші "операції" росіян

Як повідомляв УНІАН, раніше Скандальний лідер Чечні Рамзан Кадиров похвалився, що його бійці знищили російську вежу зв'язку у Бєлгородській області. "Піхотинець Путіна" запевняє, що це зробили для того, щоб "перервати зв'язок ЗСУ".

Ба більше, він навіть показав відео, на якому "кадирівці" запускають снаряд у свій же ретранслятор.

"Ворог залишився без зв'язку та можливості викликати підкріплення. Це дозволило нашим бійцям швидко перехопити ініціативу та швидко знищити супротивника", - переконує Кадиров.

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