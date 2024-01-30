Збільшення частоти інцидентів, ймовірно, демонструє ступінь втоми повітряного та наземного персоналу на лінії фронту в РФ.

Останнім часом почастішали випадки, коли російські бомби та ракети не долітають до України і падають на російські села. Міністерство оборони Великої Британії проаналізувало ці випадки і вказало на можливу причину таких "промахів".

Як йдеться у повідомленні, російський незалежний телеграм-канал Astra 27 січня повідомив, що російські літаки випадково випустили два некеровані боєприпаси ФАБ-250 по двох російських селах у Білгородській області. Перший боєприпас впав на ферму у Постникові, а другий – на міській вулиці у селі Стрілецьке, що призвело до евакуації до 150 осіб у радіусі 500 м від падіння бомби.

Зазначається, що це вже четверте випадкове скидання російських авіаційних боєприпасів на своїй території цього місяця, а загалом за рік було п’ять таких випадків - найраніший стався у Білгороді 20 квітня 2023 року.

Відео дня

Як зазначають у розвідці, це демонструє ступінь втоми персоналу та недостатню підготовку.

"Неможливо підтвердити, чи відбуваються такі інциденти через погані процедури при озброєнні літака перед вильотом або неправильних дій екіпажу під час місій. Ймовірно, це комбінація обох чинників. Збільшення частоти подібних випадків, ймовірно, демонструє ступінь втоми повітряного та наземного персоналу на лінії фронту в Росії, а також свідчить про недостатню підготовку", - йдеться у повідомленні.

Росія скидає бомби на власні села

Як повідомляв УНІАН, 21 січня російський військовий літак скинув авіабомбу на дамбу у Бєлгородській області. У водоймі виявили авіабомбу ФАБ-250. Внаслідок скидання боєприпасу частково пошкоджено греблю. А 27 січня російські військові літаки скинули ще 2 авіабомби ФАБ-250 у Бєлгородській області РФ. Внаслідок скидання боєприпасів нібито ніхто не постраждав. Обидві авіабомби знешкодили наступного дня.

На початку січня повідомлялося, що російська ракета, випущена з акваторії Каспійського моря під час масованої ракетної атаки по Україні, впала на село у Воронезькій області. При цьому це не перший випадок падіння російської ракети на населений пункт РФ. У вересні повідомлялося про падіння крилатих ракет в Саратівський і Тульський областях.

Вас також можуть зацікавити новини: