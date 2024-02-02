Снаряд впав на одну з вулиць Зимогір'я, але не вибухнув.

Російський літак вчора, 1 лютого, впустив авіабомбу над окупованим містом Зимогір'я в так званій "ЛНР", повідомляє російський Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерела.

Боєприпас, імовірно, ФАБ-500 впав на вулиці Пархоменка. Мешканців вулиці евакуювали. За словами співрозмовників видання, сьогодні буде проходити огляд і вивезення боєприпасу.

Зазначається, що це не перший випадок, коли російські літаки кидають авіабомби. За підрахунками Astra, тільки в Бєлгородській області російські військові упустили як мінімум п'ять авіабомб ФАБ-250.

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"Останній випадок стався 27 січня 2024 року. Одну авіабомбу ФАБ-250 виявили в хуторі Постників Корочанського району Бєлгородської області, другу - в селі Стрілецьке Бєлгородського району. З району події евакуювали близько 150 жителів, що живуть в радіусі 500 метрів від місця падіння авіабомби в селі Стрілецьке. Ніхто не постраждав", - повідомляє видання.

Інші "операції" росіян

Останнім часом почастішали випадки, коли російські бомби і ракети не долітають до України і падають на російські села. Міністерство оборони Великобританії проаналізувало ці випадки і вказало на можливу причину таких "промахів".

Російський військовий літак скинув авіабомбу на дамбу в Білгородській області.

Як повідомили в ASTRA, це сталося 21 січня в районі хутора Іонівка. Тоді авіабомбу ФАБ-250 виявили у водоймі. В результаті скидання боєприпасу частково була пошкоджена гребля. У Міноборони РФ цей інцидент не коментували.

Також "кадировці" знищили російську вежу зв'язку під Бєлгородом. У грудні скандальний лідер Чечні Рамзан Кадиров похвалився цією "операцією", запевняючи, що зробили це для того, щоб "перервати зв'язок ЗСУ". Він навіть показав відео, на якому "кадировці" запускають снаряд у свій же ретранслятор. Коментуючи відео Кадиров стверджував, що "ворог" залишився без зв'язку і можливості викликати підкріплення, що дозволило його "Тік-токерам" "швидко перехопити ініціативу і швидко знищити противника".

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