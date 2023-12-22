Більшість ворожих безпілотників ліквідували, зазначили у Генштабі.

Російські окупанти у ніч на п'ятницю, 22 грудня, запустили по українській землі десятки дронів, більшість з них ліквідовані.

Супротивник використав майже 28 дронів типу Shahed-136/131, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook у своєму зведенні. За його відомостями, лише чотири дрони супротивника не ліквідували.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 28 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони 24 ударні БПЛА знищено", - зазначили у Генштабі.

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Повітряні сили ЗСУ в Telegram додали, що росіяни запустили безпілотники з таких районів - російський Приморсько-Ахтарськ, Курськ та Чауда (Крим). 24 БПЛА знищені у межах Київської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Рівненської, Хмельницької та Житомирської областей.

"До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України", - йдеться у дописі.

Термінові новини - Київ атакували безпілотники

Вночі у столиці України чули вибухи - супротивник використав проти киян дрони. Працювали сили протиповітряної оборони.

Згодом стало відомо, що у Соломʼянському, Дарницькому та Голосіївському районах впали уламки безпілотників, пошкоджено будівлі. За попередніми відомостями, постраждали дві особи, одну з них госпіталізували. Інформація про жертв унаслідок атаки не надходила.

Столична влада зазначила, що це вже третій поспіль ворожий повітряний удар безпілотниками по столиці за останні шість днів грудня.

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