Російські окупанти у ніч на п'ятницю, 22 грудня, запустили по українській землі десятки дронів, більшість з них ліквідовані.
Супротивник використав майже 28 дронів типу Shahed-136/131, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook у своєму зведенні. За його відомостями, лише чотири дрони супротивника не ліквідували.
"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 28 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони 24 ударні БПЛА знищено", - зазначили у Генштабі.
Повітряні сили ЗСУ в Telegram додали, що росіяни запустили безпілотники з таких районів - російський Приморсько-Ахтарськ, Курськ та Чауда (Крим). 24 БПЛА знищені у межах Київської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Рівненської, Хмельницької та Житомирської областей.
"До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України", - йдеться у дописі.
Термінові новини - Київ атакували безпілотники
Вночі у столиці України чули вибухи - супротивник використав проти киян дрони. Працювали сили протиповітряної оборони.
Згодом стало відомо, що у Соломʼянському, Дарницькому та Голосіївському районах впали уламки безпілотників, пошкоджено будівлі. За попередніми відомостями, постраждали дві особи, одну з них госпіталізували. Інформація про жертв унаслідок атаки не надходила.
Столична влада зазначила, що це вже третій поспіль ворожий повітряний удар безпілотниками по столиці за останні шість днів грудня.