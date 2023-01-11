Червоний Хрест не надає інформацію про стан українських полонених.

У російському полоні наразі перебувають близько двох тисяч оборонців "Азовсталі".

Про це повідомила представниця Асоціації родин захисників "Азовсталі" Галина Клемпоуз в ефірі "Еспресо". За її словами, нещодавно додому повернулися 8 оборонців Маруполя, деякі з них - з "Азовсталі".

"Ми не можемо публікувати точну кількість, тому що це вплине або може якось в майбутньому вплинути. Ми вітаємо їх вдома. В полоні перебуває близько двох тисяч оборонців "Азовсталі" - жінки і чоловіки", - розповіла Клемпоуз.

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Вона відзначила, що від Червоного Хреста не вдається отримати інформацію про стан українських полонених.

"Скільки б ми разів не зверталися про місцезнаходження, про відвідування наших військовополонених, наших рідних, тому що це все індивідуально... Вони не відвідували місця утримання, вони не можуть розповісти нам про стан здоров'я", - додала представниця Асоціації.

Українці у полоні

Нещодавно уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька повідомила, що наразі у російському полоні перебувають близько 3,4 тисяч захисників України.

За останніми даними, ще 15 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, що 8 січня відбувся обмін полоненими з Росією, додому вдалося повернути 50 військовослужбовців.

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