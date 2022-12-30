Близько 3,4 тис. українських військовослужбовців наразі перебувають у полоні, ще 15 тисяч людей зникли безвісти.
Про це повідомила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька в інтерв’ю німецькому RND, інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (при Міністерстві культури та інформаційної політики України) у Telegram.
"Ми не знаємо, що з ними сталося (зі зниклими). Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих Росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів", - зазначила Вербицька.
Вона наголосила, що РФ відмовляє Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених і систематично порушує Женевську конвенцію.
Російський полон
На початку грудня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що додому з полону повернули понад 1,3 тис. українців.
23 листопада стало відомо про визволення 35 військових, зокрема нацгвардійців, які потрапили у полон в Чорнобильській зоні ще на початку повномасштабного вторгнення.
24 листопада додому повернулися ще 50 українських військовослубовців.
А 26 листопада з полону РФ звільнили ще 12 українців. Зокрема чотирьох бійців ВМС, двох нацгвардійців, двох прикордонників, одного з ТрО, а також подружжя та чоловіка.
Лікар-нейрохірург Дмитро Кубряк, повернувшийся з колонії в Оленівці, розповів, що у російському полоні 80% українських військових перебувають у стані анорексії.