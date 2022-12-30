Уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України наголосила, що РФ відмовляє Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених.

Близько 3,4 тис. українських військовослужбовців наразі перебувають у полоні, ще 15 тисяч людей зникли безвісти.

Про це повідомила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька в інтерв’ю німецькому RND, інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (при Міністерстві культури та інформаційної політики України) у Telegram.

"Ми не знаємо, що з ними сталося (зі зниклими). Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих Росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів", - зазначила Вербицька.

Відео дня

Вона наголосила, що РФ відмовляє Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених і систематично порушує Женевську конвенцію.

Російський полон

На початку грудня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що додому з полону повернули понад 1,3 тис. українців.

23 листопада стало відомо про визволення 35 військових, зокрема нацгвардійців, які потрапили у полон в Чорнобильській зоні ще на початку повномасштабного вторгнення.

24 листопада додому повернулися ще 50 українських військовослубовців.

А 26 листопада з полону РФ звільнили ще 12 українців. Зокрема чотирьох бійців ВМС, двох нацгвардійців, двох прикордонників, одного з ТрО, а також подружжя та чоловіка.

Лікар-нейрохірург Дмитро Кубряк, повернувшийся з колонії в Оленівці, розповів, що у російському полоні 80% українських військових перебувають у стані анорексії.

Вас також можуть зацікавити новини: