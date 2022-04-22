Україна висунула російським переговорникам ультиматум.

Проведення росіянами так званого "референдуму" в Херсоні поставить крапку в мирних переговорах України та Росії.

Про це заявив Український високопосадовець на умовах анонімності в коментарі "Українській правді".

"Україна висунула російським переговорникам ультиматум, що проведення російськими окупантами так званого "референдуму" на Херсонщині поставить крапку в переговорах", - йдеться у повідомленні.

Раунд перемовин через онлайн-зв’язок провели 21 і 22 квітня.

В цей же час міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що хід перемовин нібито зупинився.

Як повідомляв УНІАН, в окупованому Херсоні окупанти мають намір провести "референдум"щодо створення так званої "Херсонської народної республіки". Спочатку його планували провести у період з 1 травня по 10 травня, згодом перенесли на 27 квітня. З міста вже виїхало близько 40% жителів.

Міста та села Херсонщини живуть під контролем російських окупантів ще з перших днів масштабної війни. Рашисти стріляють на мітингах за Україну, намагаються ввести рублі і влаштовують максимальну зачистку від усіх активістів.

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