Літак був збитий підрозділом ППО 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Російський літак Су-25 українські захисники збили з польського переносного ЗРК "Перун" біля населеного пункту Берестове Бахмутського району Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" на сторінці у Facebook.

"Російський літак Су-25 був збитий підрозділом ППО 10-ої ОГШБр "Едельвейс" над населеним пунктом Берестове з польського ПЗРК Piorun (Перун). Дальність 2-3 км", - зазначили військові.

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Вони висловили подяку друзям полякам за допомогу.

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Як повідомляв УНІАН, у Національній гвардії повідомили, що бригада "Спартан" збила 6 березня російський штурмовик Су-25 також з ПЗРК "Перун".

За даними Генштабу, станом на ранок 17 березня з початку війни Російська Федерація втратила на фронті 305 літаків – 305 та 290 гелікоптерів – 290.

У Пентагоні заявили, що у Росії вичерпуються можливості для ведення війни проти України.

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