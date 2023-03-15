Росія вимушена залежати від Ірану і Північної Кореї та використовувати техніку часів Другої світової війни.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявляє, що у Росії вичерпуються можливості для продовження ведення війни проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін повідомив на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-10"), яке відбувалося у віртуальному форматі.

За словами глави Пентагону, сьогодні на засіданні союзники і партнери знову підтвердили єдність і рішучість з метою підтримки боротьби України за свободу. Участь у засіданні брали більше 50 країн.

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"Усі вони розуміють, що битва України для самооборони від російської агресії є життєво важливою для усіх, хто цінує основні принципи суверенітету, самовизначення і свободи", - сказав Остін.

Як сказав міністр оборони США, український міністр Олексій Резніков розповів про подальші кроки українського спротиву російській загарбницькій кампанії і наголосив на невідкладній терміновості підтримки України з боку членів Контактної групи.

"Росія сподівається розгромити Україну у війні на виснаження, але Україна отримує поставки з понад 40 країн. Тим часом, Росія вимушена залежати від Ірану і Північної Кореї та змушена використовувати техніку з часів Другої світової війни. Тож, у Росії вичерпуються можливості і зменшується кількість друзів", - сказав Остін.

Він зауважив, що президент РФ Володимир Путін за рік війни тепер має докази, що Сполучені Штати і Контактна група будуть підтримувати право України на самооборону на довгострокову перспективу.

"Але Путін досі сподівається, що він зможе виснажити Україну і перечекати нас. Тож, ми не можемо відступити і не будемо", - наголосив міністр оборони США.

Остін додав, що Україна не має марнувати час.

"І я чітко сьогодні почув, що наші колеги-члени з Контактної групи також знають, що ми повинні швидко і повноцінно виконувати наші обіцянки та зобов'язання. І це стосується постачання броньованих можливостей на поле бою, і навчання українських солдатів, забезпечення запасних частин і підтримки з обслуговування (техніки), необхідних для застосування нових систем якомога скоріше", - підкреслив Остін.

Він запевнив, що в рамках Контактної групи учасники будуть і надалі шукати можливості для надання Україні нових видів допомоги.

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