За добу на металобрухт перетворилися близько 40 одиниць ворожої техніки.

Генеральний штаб Збройних Сил України оновив дані про загальні бойові втрати російських загарбників, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Як йдеться в зведенні, втрати РФ серед особового складу сягнули 163 320. З них 760 загарбників ліквідовано за останню добу.

Крім цього, втрати Росії в Україні включають:

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танків ‒ 3506 (+2);

бойових броньованих машин ‒ 6823 (+13);

артилерійських систем – 2552 (+13);

РСЗВ – 504 (+1);

засоби ППО ‒ 265 (+0) од,

літаків – 305 (+0);

гелікоптерів – 290 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2145 (+0),

крилатих ракет ‒ 907 (+0),

кораблів та катерів ‒ 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5401 (+7);

спеціальної техніки ‒ 258 (+1).

Втрати РФ в Україні - що варто знати

Як повідомляв Генштаб, за минулу добу Авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п’ять пунктів управління, п’ять районів зосередження особового складу та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, дві радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

Тимчасовий виконувач обов’язків начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов розповідав, що результату зі знищенням ворожих сил на 80% українські воїни досягають, оскільки застосовують "сітку смерті" з усіх засобів ракетно-артилерійського ураження.

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