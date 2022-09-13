Росіянин також виправдав нещодавні удари по критичній інфраструктурі.

Російський найманець Владлен Татарський (справжнє ім'я Максим Фомін), який називає себе "військовим кореспондентом", закликав завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України та знищувати електростанції, щоб у лікарнях помирало більше українців.

Про це він заявив в одному з пропагандистських відео, фрагмент якого опублікував український журналіст Денис Казанський.

Зокрема, рашист виправдовує російські удари по критичній інфраструктурі України на тлі поразки "другої армії світу" на полі бою, а також закликає повторно робити це.

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"Навіть в обороні потрібно руйнувати інфраструктуру. Не працюватимуть шпиталі, більше х*хлів будуть помирати на операційних столах, наприклад", - заявив він.

"Як я вже не раз писав, ми не воюємо з людьми, тому що люди мають якісь поняття про людяність і честь. А воїнство Путіна – це покидьки роду людського, які самі виписали себе з людей, оскільки втратили якості, властиві людям", - прокоментував журналіст.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня під час повітряної тривоги в декількох областях пролунали вибухи. В результаті російських атак були повністю знеструмлені Харківська та Донецька області, частково - Запорізька, Дніпропетровська та Сумська.

У Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях вдалося повністю відновити електропостачання.

Пізніше стало відомо, що російські загарбники завдали удар по Харківській ТЕЦ. У багатьох районах міста зникло світло і вода. У мережі повідомляли, що в Харкові зупинилося метро.

Голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про загибель працівника підприємства. На іншому об'єкті в Чугуївському районі чоловік отримав вибухову травму.

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