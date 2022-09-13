Російський найманець Владлен Татарський (справжнє ім'я Максим Фомін), який називає себе "військовим кореспондентом", закликав завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України та знищувати електростанції, щоб у лікарнях помирало більше українців.
Про це він заявив в одному з пропагандистських відео, фрагмент якого опублікував український журналіст Денис Казанський.
Зокрема, рашист виправдовує російські удари по критичній інфраструктурі України на тлі поразки "другої армії світу" на полі бою, а також закликає повторно робити це.
"Навіть в обороні потрібно руйнувати інфраструктуру. Не працюватимуть шпиталі, більше х*хлів будуть помирати на операційних столах, наприклад", - заявив він.
"Як я вже не раз писав, ми не воюємо з людьми, тому що люди мають якісь поняття про людяність і честь. А воїнство Путіна – це покидьки роду людського, які самі виписали себе з людей, оскільки втратили якості, властиві людям", - прокоментував журналіст.
Як повідомляв УНІАН, 11 вересня під час повітряної тривоги в декількох областях пролунали вибухи. В результаті російських атак були повністю знеструмлені Харківська та Донецька області, частково - Запорізька, Дніпропетровська та Сумська.
У Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях вдалося повністю відновити електропостачання.
Пізніше стало відомо, що російські загарбники завдали удар по Харківській ТЕЦ. У багатьох районах міста зникло світло і вода. У мережі повідомляли, що в Харкові зупинилося метро.
Голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про загибель працівника підприємства. На іншому об'єкті в Чугуївському районі чоловік отримав вибухову травму.