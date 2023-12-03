Протягом останніх кількох місяців повномасштабної війни України проти росіян лінія фронту значно не змінилася, але українська сторона змогла витіснити Чорноморський флот РФ у східну частину моря.
Завдяки такому досягненню з'явилася можливість тримати відкритими морські торговельні шляхи, якими зерно з України експортується Чорним морем, розповів генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг в інтерв'ю ARD.
"...останні кілька місяців лінія фронту значною мірою була без змін. Але Україні вдалося за допомогою крилатих ракет завдати... великої шкоди (супротивнику, - Ред.) глибоко за лінією фронту. Вдалося знищити російські літаки і вертольоти. Вдалося витіснити російський Чорноморський флот у східну частину моря. Це означає, що ми тепер можемо тримати відкритими морські торгові шляхи...", - сказав генсек.
Столтенберг підкреслив, що все це "значні перемоги". За його словами, зараз "йде війна на виснаження", під час якої "перемагає ефективність, хороша логістика". "...ми повинні підтримувати Україну як в погані, так і в хороші часи... підтримувати високий темп виробництва - справа особливої ваги", - додав він.
Триває війна в Україні проти росіян - важливі новини
Українські воїни вже серйозно "підщипали" російський флот, зокрема, знищено флагман ЧФ РФ - ракетний крейсер "Москва". Станом на 3 грудня 2023 року Росія вже втратила 22 кораблі/катери і один підводний човен.
На думку колишнього російського прем'єр-міністра Михайла Касьянова, війна проти РФ затягнулася, оскільки Києву партнери не передали достатню кількість допомоги.