Київ потрібно підтримувати як в погані, так і в хороші часи, підкреслив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу.

Протягом останніх кількох місяців повномасштабної війни України проти росіян лінія фронту значно не змінилася, але українська сторона змогла витіснити Чорноморський флот РФ у східну частину моря.

Завдяки такому досягненню з'явилася можливість тримати відкритими морські торговельні шляхи, якими зерно з України експортується Чорним морем, розповів генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг в інтерв'ю ARD.

"...останні кілька місяців лінія фронту значною мірою була без змін. Але Україні вдалося за допомогою крилатих ракет завдати... великої шкоди (супротивнику, - Ред.) глибоко за лінією фронту. Вдалося знищити російські літаки і вертольоти. Вдалося витіснити російський Чорноморський флот у східну частину моря. Це означає, що ми тепер можемо тримати відкритими морські торгові шляхи...", - сказав генсек.

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Столтенберг підкреслив, що все це "значні перемоги". За його словами, зараз "йде війна на виснаження", під час якої "перемагає ефективність, хороша логістика". "...ми повинні підтримувати Україну як в погані, так і в хороші часи... підтримувати високий темп виробництва - справа особливої ваги", - додав він.

Триває війна в Україні проти росіян - важливі новини

Українські воїни вже серйозно "підщипали" російський флот, зокрема, знищено флагман ЧФ РФ - ракетний крейсер "Москва". Станом на 3 грудня 2023 року Росія вже втратила 22 кораблі/катери і один підводний човен.

На думку колишнього російського прем'єр-міністра Михайла Касьянова, війна проти РФ затягнулася, оскільки Києву партнери не передали достатню кількість допомоги.

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