При цьому у Білому домі відмовилися конкретизувати, чи станеться це у 2023 році.

Поставка в Україну танків Abrams займе "багато місяців", перш ніж вони зможуть опинитися на полі бою.

Як заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі в інтерв’ю CNN, попри озвучені тривалі терміни, адміністрація Байдена "не збирається гаяти часу", забезпечуючи підготовку і зміцнюючи ланцюги постачання, щоб гарантувати, що українські війська будуть найкраще оснащені для їх використання, коли вони врешті-решт прибудуть в Україну.

При цьому речник Білого дому утримався від відповіді на запитання, чи вірить він, що танки прибудуть в Україну до кінця 2023 року. "Я не хочу бути занадто конкретним, тому що ми все ще розробляємо плани, але це займе багато місяців", - зазначив він.

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Водночас Кірбі заявив, що Україна отримає перші танки Leopard "в найближчому майбутньому".

Abrams для України

25 січня 2023 року президент США Джо Байден офіційно оголосив про постачання Україні 31 танка M1 Abrams. З них сформують один танковий батальйон. Доставка танків займе кілька місяців.

Пізніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що США не зможуть доставити в Україну танки Abrams до початку очікуваного навесні наступу.

Зеленський закликав Захід та ЄС прискорити поставки танків для війни з Російською Федерацією. Згадавши про терміни поставки Abrams з боку США, президент зазначив, що танки можуть прибути занадто пізно.

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