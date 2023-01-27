Президент уточнив, що не знає реальних термінів поставки танків з боку Заходу і ЄС.

Президент України Володимир Зеленський закликав Захід та ЄС прискорити поставки танків для війни з Російською Федерацією.

В інтерв'ю Sky News гарант України попросив партнерів скоротити інтервал між прийняттями рішень про постачання танків й реальною передачею їх Україні.

"Кількість танків та термін, коли вони до нас можуть доїхати, грають невід'ємну і надважливу роль в порівнянні з тим, яке і коли було прийнято рішення", - сказав він.

Зеленський зазначив, що частина зброї, яку пообіцяли поставити партнери, вже в Україні. Але частина все ще не доїхала. У цьому контексті він згадав про терміни поставки Abrams з боку США, зазначивши, що танки можуть прибути занадто пізно.

"Запізно. Але я не знаю реальної ситуації на цю хвилину, коли вони повинні бути, коли Америка дасть нам Abrams. І я не знаю реально, коли саме прибудуть танки з Європи", - сказав президент України.

Також Зеленський згадав про рішення глави Франції передати Україні танки ще два тижні тому. У нього, як у президента воюючої країни, немає часу стільки чекати, сказав український лідер.

Поставка західних танків Україні

25 січня 2023 року президент США Джо Байден офіційно оголосив про постачання Україні 31 танка M1 Abrams. З них сформують один танковий батальйон. Доставка танків займе кілька місяців.

Пізніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що США не зможуть доставити в Україну танки Abrams до початку очікуваного навесні наступу.

При цьому ЗМІ пишуть, що на Заході є логістичні труднощі з передачею танків Leopard 2 та Challenger Україні через різну матеріально-технічну базу машин. Британські танки Challenger 2 використовують боєприпаси, які відрізняються від стандартів НАТО.

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