Влада США запевняє, що дає українцям те, що вони самі запитують.

США не зможуть доставити в Україну танки Abrams до початку очікуваного навесні наступу. Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд на слуханнях в Конгресі.

"Abrams, як ви знаєте, дуже складні танки. Вони вимагають серйозної підготовки. Навіть якщо ми затвердили їх передачу вчора, знадобиться деякий час, щоб доставити їх на поле бою. Це не те, що з'явиться до весняного наступу", – заявила вона.

На питання одного з сенаторів, чому ж в такому випадку Білий дім затвердив поставку танків тільки зараз, Нуланд послалася на запити самої України.

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"На кожному етапі ми дивилися, що потрібно українцям, що вони просили. Восени був період, коли вони захоплювали на полі бою величезну кількість російських танків, які вони змогли успішно використовувати під час наступів в районі Херсона і Харкова, але тепер їм потрібно більше. Ми відгукнулися", – заявила вона.

Поставки танків в Україну

В середині грудня командувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю західній пресі заявив, що для звільнення всіх окупованих територій йому потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць.

Через місяць глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна розраховує отримати від Заходу стільки танків "Леопард", щоб їх вистачило на танкову бригаду. Тобто близько сотні.

26 січня радник глави ОП Михайло Подоляк повідомив, що Україні потрібно хоча б 350-400 західних танків.

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