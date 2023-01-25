Також в Україну відправлять 8 ремонтно-евакуаційних машин для обслуговування танків.

Президент США Джо Байден офіційно оголосив про постачання Україні 31 танка M1 Abrams. З них сформують один танковий батальйон.

Про це Байден оголосив під час виступу ввечері 25 січня. При цьому американський лідер зауважив, що доставлення танків займе кілька місяців.

"Ми маємо намір допомогти Україні захистити свою територію та перейти в контрнаступ. Щоб звільнити усю країну, їм потрібно підвищити свої оборонні здатності... Сьогодні ми виділяємо понад 500 одиниць бронетехніки, а також я оголошую, що ми виділяємо 31 танк Abrams", - оголосив Байден.

За словами Байдена, в Україну також відправлять 8 ремонтно-евакуаційних машин для обслуговування танків. США негайно починають працювати над програмою підготовки українських танкістів для роботи з Abrams.

Байден наголосив, що підтримка України "не є наступальною загрозою" для Росії. Вона полягає в тому, щоб допомогти Україні "захистити свій суверенітет".

"Ось про що йдеться: допомагати Україні захищатися та захищати українську землю. Це не наступальна загроза для Росії. Ніякої наступальної загрози немає", - сказав Байден,

Американський лідер додав, що російські війська повинні повернутися туди, "де їм місце" - в Росію.

"Сьогодні ця війна закінчилася б. Цього ми всі хочемо - припинення цієї війни", - сказав Байден.

Американські Abrams - характеристики

Abrams - це основний бойовий танк США, серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії і морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко і ряду близькосхідних держав.

Abrams в даний час є одним з найбільш важких танків, його бойова маса перевищила 62 т.

Abrams поклав початок використанню цілого ряду новаторських рішень, включаючи комп'ютерну систему управління вогнем і роздільне зберігання боєзапасу з використанням вишибних панелей.

Танки Abrams для України

Дискусії щодо постачання Україні американських танків точаться вже кілька тижнів. Раніше представники адміністрації президента США заявляли, що M1 Abrams складно обслуговувати, процес навчання їх використанню займе багато часу, також ці танки споживають багато палива. На що Україна відповідала, що західні танки забезпечать ЗСУ більшою мобільністю і захистом перед новим російським наступом. Нові танки також допоможуть деокупувати захоплені росіянами території.

Втім, після того, як Німеччина погодилася передати Україні свої бойові танки, у Білому домі підтвердили, що влада США готує офіційне оголошення про постачання в Україну танків M1 Abrams. Джерело, знайоме з питанням, сказало, що це взаємопов'язані рішення.

За даними Politico, у США розглядають можливість передати Україні десятки одиниць танків Abrams.

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