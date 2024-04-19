Ліквідований загарбник на момент атаки носив звання полковника.

Внаслідок успішного ураження штабу російських загарбників у тимчасово окупованому Луганську було ліквідовано одного з командирів бригади армії РФ.

Як повідомив український офіцер, військовий блогер Анатолій Штефан "Штірліц", під час атаки було "успішно демобілізовано" командира 59-ї гвардійської бригади зв'язку полковника Кропотова Павла.

За даними "Штірліца", топ-окупант "задвохсотився" 13 квітня внаслідок удару по штабу у Луганську.

Відео дня

Удар по Луганську - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що 13 квітня Сили оборони України успішно вразили пункт управління угруповання військ "Центр" у тимчасово окупованому Луганську.

Він зазначив, що українські пілоти чудово виконали роботу і повернулися на базу. "Таких ударів по тилах противника буде більше, коли Україна отримає більше ракет від наших західних партнерів", - зауважив командувач.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш назвав блискучою тонкою операцією ураження пункту управління російських окупантів в Луганську. Євлаш зауважив, що українські льотчики демонструють свою майстерність та застосування західних зразків озброєння.

Вас також можуть зацікавити новини: