Втрата штабу вплине на здатність Росії командувати своїми силами в Луганській області.

Україна вдарила британськими крилатими ракетами по російському військовому штабу в окупованому Луганську.

Про це пише Sky News з посиланням на джерело у військових колах. Зазначається, що атаку здійснили крилатими ракетами Storm Shadow, запущеними українськими літаками. Ураження командної бази - "важкий удар" для росіян.

"Цей удар сприяє кампанії України зі звільнення Луганської області від незаконного вторгнення Російської Федерації та запобіганню подальшого просування Росії в Україну", - сказало джерело.

За словами джерела, яке поділилося інформацією на умовах анонімності, втрата штабу вплине на здатність Росії командувати своїми силами в Луганській області.

"Удари по вузлах російського військового управління створюють занепокоєння серед російських сухопутних військ. Знищення такого штабу може паралізувати прийняття військових рішень на наступний місяць", - сказало джерело.

Українська операція також виявила обмеженість російської протиповітряної оборони, повідомило джерело.

"Знищення цього штабу стане важким ударом по російській армії та свідчить про те, що Україна все ще зберігає здатність націлюватися на окупантів в будь-якому місці", - сказало джерело.

Удар по Луганську - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що 13 квітня Сили оборони України успішно вразили пункт управління угруповання військ "Центр" у тимчасово окупованому Луганську.

Він зазначив, що українські пілоти чудово виконали роботу і повернулися на базу. "Таких ударів по тилах противника буде більше, коли Україна отримає більше ракет від наших західних партнерів", - зауважив командувач.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш назвав блискучою тонкою операцією ураження пункту управління російських окупантів в Луганську. Євлаш зауважив, що українські льотчики демонструють свою майстерність та застосування західних зразків озброєння.

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