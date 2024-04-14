Супротивник втратив техніку та живу силу, зазначили у Повітряних силах української армії.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш назвав блискучою тонкою операцією ураження пункту управління російських окупантів в Луганську.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ураження пункту управління угруповання військ "Центр" ворога в тимчасово окупованому Росією Луганську. Євлаш зауважив, що українські льотчики демонструють свою майстерність та застосування західних зразків озброєння.

"Ми знаємо, що наші Повітряні сили отримали від наших партнерів ракети SCALP та Storm Shadow, які зараз ефективно застосовуються. У тому числі вчора ви могли бачити одну із блискучих тонких операцій, коли наші пілоти вразили пункт управління на Луганщині", - сказав він. У результаті цієї операції, додав речник, було ліквідовано особовий склад та техніка противника.

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"Тому нам необхідно більше подібних ракет, в тому числі і SCALP, Storm Shadow, Taurus. Ці ракети досить добре допомогли б нам виконувати завдання та мати "довгу руку" для вражання ворожих об’єктів на тимчасово окупованій території нашої країни", - зауважив Євлаш.

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Як повідомляв УНІАН, раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що 13 квітня Сили оборони України успішно вразили пункт управління угруповання військ "Центр" у тимчасово окупованому Луганську.

Він зазначив, що українські пілоти чудово виконали роботу і повернулися на базу. "Таких ударів по тилах противника буде більше, коли Україна отримає більше ракет від наших західних партнерів", - зауважив командувач.

Варто зазначити, що Росія вже зазнала величезних втрат в Україні. Загальні втрати ворога на 14 квітня 2024 року становлять приблизно 453 650 супротивників.