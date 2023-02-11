У США заявляють, що путінські військові використають зимовий період для поповнення запасів та переозброєння.

Ймовірно, Росія навесні планує піти в наступ на українські території. А в зимовий період вона взяла тактику на виснаження українців та відновлення власних сил й переозброєння. Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Укрінформ".

Він наголосив, що наразі точаться запеклі бої на Донбасі, особливо довкола Бахмута. Такоє Кірбі нагадав, що Путін хоче ускладнити життя українцям обстрілами мирної інфраструктури України.

Представник Білого дому заявив, що Росія використає зимовий період для поповнення запасів та переозброєння сил, щоб "відновити наступальні операції навесні". Тож саме тому США та інші країни-партнери України збільшують військову допомогу, щоб підготувати ЗСУ до того, що росіяни планують навесні.

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Кірбі висловив переконання, що бої в Україні стануть більш жорсткими, щойно погодні умови покращаться.

Новий наступ Росії на Україну

Як повідомляв 9 лютого Інститут вивчення війни, Росія почала наступ у Луганській області. Окупанти шукають там слабкі місця в українській обороні та намагаються її прорвати.

Видання Foreign Policy повідомило, що російські окупаційні війська готуються до нового наступу на Україну, та перерахувало техніку, яку РФ припасла для майбутнього удару.

Розвідка, Міноборони та РНБО сходяться в тому, що новий масштабний наступ Росії може розпочатися в Донецькій та Луганській областях. Ще є припущення, що окупанти можуть піти в атаку в Харківській та Запорізькій областях.

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер припустив, що Російська Федерація розпочне новий наступ на Україну навесні.

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