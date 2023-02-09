Експерти Інституту вивчення війни зазначили, що росіяни намагаються прорвати українську оборону.

Російські окупанти в Луганській області почали наступ. "Максимальне загострення" спостерігається на Кремінському напрямку, де загарбники намагаються прорвати українську оборону.

За даними аналітиків Американського Інституту вивчення війни, на північний захід від Сватового помічено рух росіян. Для наступу на цій ділянці залучили частини кількох дивізій.

"Підрозділи кількох полків 144 і 3 мотострілецької дивізії (20 загальновійськова армія, ЗВО) і полк 90 танкової дивізії, підтримувані частинами 76 повітряно-десантної дивізії і невизначеними підрозділами Південного військового округу ведуть наступальні операції", - відзначається у звіті.

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На основі цих даних експерти прийшли до висновку, що дана ситуація – початок нового наступу Росії. При цьому українські захисники не дають окупантам перехопити ініціативу в Луганській області, що може призвести до остаточної кульмінації на напрямку Сватове-Кремінна ще до повного захоплення російськими військами Луганської та Донецької областей.

"Ця кульмінація дасть для українських сил вікно можливостей, яке можна використовувати у власному контрнаступі", – підсумували аналітики.

Новий наступ Росії - що відомо

Українські розвідники вважають, що російські окупанти підуть у наступ - у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що нове наступ військ РФ може початися в Харківській або Запорізькій областях.

За оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни, у Москви немає достатньої бойової потужності для успішного масштабного наступу на Україну.

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