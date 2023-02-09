РФ почала озброюватися і окопуватися для майбутнього наступу.

Російські окупаційні війська готуються до нового наступу на Україну. РФ уже підготувала для майбутнього удару 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗВ, 400 винищувачів і 300 вертольотів.

"Росія почала озброюватися і окопуватися для майбутнього наступу. За оцінками українських військових, Росія вже має 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артилерійських систем, 810 реактивних систем залпового вогню радянських часів, таких як "Град" і "Смерч", 400 винищувачів і 300 вертольотів, готових до нової хвилі атак", – пише видання Foreign Policy.

Зазначається, що, за оцінками українських офіційних осіб, чисельність російських окупаційних військ в Україні перевищила 300 тисяч осіб.

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"Незважаючи на хаотичний характер вербування та недостатню підготовку новобранців, мобілізаційні зусилля, схоже, увінчалися успіхом, оскільки було розгорнуто достатньо військ, щоб зупинити просування України – хоча й із руйнівними втратами для російських військ. [...] Новобранці значно гірше оснащені та навчені, ніж сили на початку вторгнення Москви, відправлені в Україну у лютому минулого року", – йдеться у матеріалі.

Деякі європейські чиновники вважають, що мобілізація в Росії ніколи не припинялася після вересневих заяв Кремля. Аналітик з Інституту вивчення війни Кароліна Хірд зазначила, що постійно надходить низка повідомлень, які свідчать про те, що зусилля з мобілізації тихо продовжуються.

"Ми постійно отримуємо повідомлення про те, що люди отримують повістки по мобілізації або, наприклад, роботодавці, підприємства отримують списки працівників, які їм необхідно надіслати до військкомату", – пояснила вона.

Автори статті зазначають, що в Пентагоні вважають, що Кремль почав надсилати десятки тисяч військових, щоб компенсувати втрати, зазнані внаслідок триваючих боїв у містах Бахмут і Соледар на Донбасі. Водночас українська сторона припускає, що Путін може піти ще далі, набравши нові війська, приблизно 24 лютого – у річницю повномасштабного вторгнення в Україну.

"Це набагато більше, ніж те, що було під час першої хвилі", – сказав український військовий. "Вони не звертають уваги ні на жертви, ні на втрати [на полі бою]".

Українські чиновники очікують, що майбутній наступ зосередиться на східній частині Україні на тлі активізації бойових дій у Донецькій та Луганській областях.

"У той час як Москва вже демонструє ознаки активізації своїх зусиль на Донбасі, багато аналітиків вважають, що російські військові прагнуть просунутися якомога далі до прибуття нового списку західної військової техніки", – зазначило видання.

Новий наступ російських окупантів

Військовий експерт Олександр Коваленко прогнозує, що окупанти підуть в новий наступ у лютому чи на початку березня 2023 року. За його словами, росіяни просто зобов'язані перейти у наступ до того, як Збройні сили України сформують батальйонні тактичні групи нового зразка.

Народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко вважає, що Росія може здійснити наступ на Донбасі та на якомусь "відволікаючому" напрямку.

При цьому, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що новий масштабний наступ російських окупаційних військ може розпочатися у Харківській чи Запорізькій областях. На думку секретаря РНБО, активізація наступальних дій пов'язана з річницею війни.

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