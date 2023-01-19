Голова Військового комітету Організації Північноатлантичного договору (НАТО) адмірал Роб Бауер припустив, що Російська Федерація розпочне новий наступ на Україну навесні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Бауер сказав на прес-конференції за підсумками засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів.
"У цілому, якщо ви подивитеся на стратегічні цілі росіян – вони не змінилися. Отже, це є причиною, чому росіяни, імовірно, перейдуть до чергового наступу. Це не те, про що ми знаємо напевно, але це ґрунтується на цьому припущенні: якщо вони не змінили свої стратегічні цілі, тоді, найбільш імовірно, що далі весною відбудеться новий наступ", - наголосив Бауер.
Як сказав голова Військового комітету Альянсу, українці повинні до цього готуватися. Він додав, що українці "думають про це".
Водночас, за його словами, країни-члени Альянсу спільно з Україною вивчають, яка найбільш необхідна допомога потрібна українцям і яку підтримку союзники можуть надати.
Загроза нового наступу Росії - подробиці
Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Росія може розпочати навесні новий наступ з окупованих українських територій. Він сумнівається, що РФ готуватиме повторне вторгнення з території Білорусі.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що окупаційна армія РФ може спробувати здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення в Україну або у березні.
У Пентагоні не бачать появи нових наступальних угруповань Росії. Приватна військова компанія "Вагнер" також не зможе вплинути на хід війни.