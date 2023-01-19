Голова Військового комітету НАТО сказав, що українці повинні до цього готуватися.

Голова Військового комітету Організації Північноатлантичного договору (НАТО) адмірал Роб Бауер припустив, що Російська Федерація розпочне новий наступ на Україну навесні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бауер сказав на прес-конференції за підсумками засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів.

"У цілому, якщо ви подивитеся на стратегічні цілі росіян – вони не змінилися. Отже, це є причиною, чому росіяни, імовірно, перейдуть до чергового наступу. Це не те, про що ми знаємо напевно, але це ґрунтується на цьому припущенні: якщо вони не змінили свої стратегічні цілі, тоді, найбільш імовірно, що далі весною відбудеться новий наступ", - наголосив Бауер.

Відео дня

Як сказав голова Військового комітету Альянсу, українці повинні до цього готуватися. Він додав, що українці "думають про це".

Водночас, за його словами, країни-члени Альянсу спільно з Україною вивчають, яка найбільш необхідна допомога потрібна українцям і яку підтримку союзники можуть надати.

Загроза нового наступу Росії - подробиці

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Росія може розпочати навесні новий наступ з окупованих українських територій. Він сумнівається, що РФ готуватиме повторне вторгнення з території Білорусі.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що окупаційна армія РФ може спробувати здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення в Україну або у березні.

У Пентагоні не бачать появи нових наступальних угруповань Росії. Приватна військова компанія "Вагнер" також не зможе вплинути на хід війни.