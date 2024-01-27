Крім того, у цьому районі є ціле "кладовище" знищеної російської техніки.

На північ від Авдіївки є ділянка, на якій лежить більше сотні мертвих російських окупантів.

Про це заявив начальник служби зв’язків із громадськістю 47-ї ОМБр Дмитро Лазуткін в інтерв'ю Radio NV. За його словами, від Красногорівки до залізниці, від залізниці до Степового "є ділянка, розміром із футбольне поле, де більше сотні трупів російських військовослужбовців, які вже ніколи не повернуться до своїх родин".

Військовий зазначив, що також у цьому районі "є цілий цвинтар військової техніки росіян".

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"Ворог несе зараз величезні втрати, які рано чи пізно дадуться взнаки. Тому це величезна і дуже потрібна робота, яка зараз виконується поблизу Авдіївки", - підсумував він.

Битва за Авдіївку: останні новини

Як писав УНІАН, поля навколо Авдіївки вкриті тілами загиблих росіян, які ніхто не забирає. Вони попримерзали до землі, створюючи собою пекельні краєвиди довкола зруйнованого міста.

Українські захисники розповідають, що російські війська продовжують вести масштабні піхотні "м'ясні штурми" довкола Авдіївки. На одній ділянці за день можуть знищувати по 40-70 росіян, але вже наступного дня на штурм йде нова група смертників.

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