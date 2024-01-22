Втрати не зупиняють командирів окупантів і вони продовжують гнати людей на позиції ЗСУ.

Російські війська неодноразово проводять масштабні піхотні "м'ясні штурми" на місто Авдіївка. В ході атак російські війська наповнюють східноукраїнське місто практично без прикриття, що дозволяє українським безпілотникам з легкістю знищувати їх.

Видання Business Insider пише, що ЗМІ поділилися кадрами, на яких зафіксовано один з таких ударів по незахищених російських солдатах, а також зображеннями "мертвих і вмираючих" солдатів, які брали участь в деяких з атак.

"Вони атакують великою кількістю особового складу. Штурм за штурмом, без зупинки. Якщо за день ми знищимо за допомогою безпілотників від 40 до 70 осіб, на наступний день вони відновлюють свої сили і продовжують атакувати", - розповів Терен, командир артилерійської розвідки 110-ї механізованої бригади України.

Відео дня

Росія все більше покладається на ризиковані лобові атаки, або "м'ясні штурми", які намагаються здолати українські позиції. Солдати, які здійснюють такі напади, часто є колишніми в'язнями та резервістами

Наталія Гуменюк, прес-секретар Об'єднаного командування "Південь" ЗСУ, розповіла, що багато з цих солдатів погано навчені і недостатньо оснащені. З іншого боку, російські елітні морські піхотинці та десантники відмовляються брати участь у цих штурмах через високий ризик, сказала Гуменюк.

Хоча українські війська стверджують, що їм в основному вдається стримувати російські атаки, вони кажуть, що у росіян більше зброї та особового складу.

"Нам потрібно більше людей, більше військових, більше техніки. Нам потрібно більше боєприпасів, більше безпілотників. На жаль, у нас немає тієї кількості, яка необхідна для перемоги. Нам потрібно багато", - сказав Терен.

Україна страждає від нестачі робочої сили і все більше побоюється, що військова допомога буде слабшати. Однак населення Росії в три рази більше населення України, і у неї набагато більше солдатів і зброї для відправки на передову.

Бої за Авдіївку - втрати Росії в Україні

Сили президента Росії Володимира Путіна відчайдушно намагаються захопити Авдіївку з жовтня. Ця кампанія призвела до величезних втрат як у живій силі, так і в техніці.

Український офіцер з 59-ї мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький повідомив, що армія РФ має рекордні втрати в районі Авдіївки. Військовий порівняв кількість ліквідованих росіян з показником, який мала Росія за десятиліття війни в Афганістані. Він зазначив, що свій рекорд у втраті людей Росія перевершила всього за чотири місяці боїв з Україною.

Загальні втрати окупантів з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 376 860 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: