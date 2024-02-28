Глава ГУР зазначив, що настав час побудувати нову систему міжнародної безпеки.

Російська Федерація погрожуватиме Україні війною з "регулярною періодичністю". У зв'язку з цим РФ повинна розвалитися.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що програма-максимум для України - не тільки вихід на кордони 1991 року, а й розвал РФ, який може відбутися тільки зсередини.

"Але цьому процесу ми повинні максимально сприяти своєю думкою, своєю зброєю, своєю дипломатією, своєю розвідкою. За інших обставин ранок 24 лютого 2022 року для України буде повторюватися з регулярною періодичністю", - заявив головний український розвідник в інтерв'ю NV.

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За його словами, щоб у майбутньому диктатори не загрожували демократії, потрібно побудувати нову систему міжнародної безпеки.

"І якщо перший пункт - підготовка та підписання нової угоди про безпеку - вочевидь отримає підтримку переважної більшості країн світу, за винятком хіба що тоталітарних або автократичних режимів, то другий пункт - забезпечити її виконання - втілити на практиці набагато складніше", - зазначив Буданов.

Він вказав, що Росія має понести відповідальність за свої злочини, потрібно змусити її відшкодувати збитки, відмовитися від ядерної зброї, а також встановити міжнародний контроль над атомною енергетикою РФ.

"Реалізація потребуватиме і створення міжнародних сил безпеки на постійній основі. І тут, я вважаю, має бути визначено особливе місце для українських військових, які здобули неоціненний військовий досвід у протистоянні агресії", - підсумував глава ГУР.

Розпад Росії - заяви експертів

Експерти говорили про те, що РФ може розпастися. Крім того, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов стверджував, що світу необхідно готуватися до розвалу Росії.

На думку журналіста Віталія Димарського, країни Заходу бояться, що в разі розпаду держави-агресора, ядерна зброя, яку має російська сторона, вийде з-під єдиного контролю.

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