Він закликав світ готуватися до цього.

Російський диктатор Путін втратив контроль над своєю країною, світ повинен бути готовий до розпаду Російської Федерації.

Як зазначив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Bild, спроба держперевороту показала, що Росія не є державою. "Захід повинен зрозуміти, що Росія роздроблена і немає сили, яка могла б утримати її вкупі. Ми повинні до цього підготуватися. Ми говоримо про це вже рік. Пам'ятайте, що процеси, які вже почалися в Росії, не зупинити", - сказав він.

Данілов зазначив, що ситуація вийшла з-під контролю, продемонструвавши, що в Росії будь-яке військове угруповання може діяти самостійно, а будь-який ядерний об'єкт або зброю можуть захопити. Кремль не може контролювати таку велику територію, а другої за силою армії в світі - не існує, зазначив секретар РНБО.

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"Ситуація може перетворитися на дуже небезпечний вибухонебезпечний процес, який буде абсолютно неконтрольованим. Російська імперія впала. Захід повинен розпрощатися з ілюзією, що Росія продовжить існувати в її нинішньому вигляді", - додав він.

За словами Данилова, Україна аналізувала, що відбувалося в російських регіонах під час заколоту. "Я можу сказати, що на основі цих аналізів можна сказати, як буде виглядати Росія після розпаду (...) Татарстан буде окремим, Дагестан буде окремою країною, яка не має нічого спільного з Росією. Це колонії Російської Федерації", - сказав Данілов.

Заколот у Росії: наслідки

Нагадаємо, що після заколоту російська влада пообіцяла ватажкові ПВК "Вагнер" і його найманцям, що ті зможуть безкарно "піти в Білорусь". Також "вагнерівцям" запропонували підписати контракти з Міністерством оборони РФ.

Незважаючи на це, ЗМІ писали, що справу проти Пригожина про збройний заколот все ще не закрили. Також з'являлася інформація про затримання офіцерів "вагнера" в Сирії російською військовою поліцією.

Днями стало відомо, що Пригожин ліквідував свій медіахолдинг "Патріот".

Ряд експертів вважає, що новий бунт в Росії - питання часу, оскільки подія показала слабкість російської влади. Незадоволені реакцією Кремля на бунт і російські "воєнкори" і "патріоти", які підтримують війну в Україні.

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