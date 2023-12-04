Україна звернулась до міжнародних інституцій, також наразі порушено кримінальну справу за фактом розстрілу та страти українських військових.

В українській розвідці поки не можуть підтвердити ліквідацію російських окупантів, які стратили беззбройних українських військових біля Степового Донецької області.

Про це в ефірі Радіо Свобода (проект Свобода.Ранок) сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов на прохання підтвердити заяву керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша про знищення окупантів-вбивць.

"Зараз важко сказати, що тих саме знищили (причетних до розстрілу військових РФ). Але ситуація під Авдіївкою і даним конкретно населеним пунктом дуже динамічна. І так, є інформація, це непоодинокі випадки, коли укріплення переходять з рук у руки. Проте стверджувати, що саме тих ліквідовано, ми зараз не можемо. Ці моменти треба додатково верифікувати", – зазначив Юсов.

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За його словами, наразі порушено кримінальну справу за фактом розстрілу та страти українських військових. "Всі деталі уточнюються і відповідні правоохоронні органи будуть коментувати", - додав він.

На прохання прокоментувати, чи встановлено особи російських військових, які причетні до страти, наголосив, що це "чутлива інформація", деталі будуть повідомлятись в ході розслідування.

Він зазначив, що Україна звернулась до міжнародних структур, що відповідають за моніторинг та дотримання женевської конвенції і міжнародного гуманітарного права, бо цей розстріл є черговим воєнним злочином окупантів. Сьогодні також офіційні звернення оформлює Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Звернення спрямують і до Міжнародного комітету Червоного хреста.

Окупанти розстріляли українських бійців - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше телеграм-канал DeepState виклав відео, на якому видно, як група окупантів розстрілює двох військових під час того, як вони виходили з бліндажа. На відео видно, що один з військових тримав руки за головою.

Зранку 3 грудня Управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача ЗСУ офіційно підтвердило, що відео з розстрілом українських військових - не фейк. Армія РФ дійсно вчинила цей злочин та вбила двох військових, яких взяла у полон біля Степового Донецької області.

У відомстві наголосили, що такі дії не мають строку давності і всі докази щодо злочинної діяльності армії РФ потраплять до міжнародних інституцій.

Того ж дня очільник Авдіївської міської державної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що Сили оборони ліквідували всіх російських окупантів, причетних до розстрілу беззбройних воїнів біля Степового Донецької області.

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