Відео, де група російських військових впритул розстрілює бійців ЗСУ потрапило в мережу 2 грудня.

Україна зреагувала на розстріл беззбройних бійців ЗСУ у Покровському районі - черговий злочин РФ проти військовополонених, який розлютив українців 2 грудня.

Напередодні телеграм-канал DeepState виклав у мережу відповідне відео. Сьогодні Офіс Генерального прокурора оголосив, що починає розслідування проти РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадження здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях

Відео дня

"2 грудня 2023 року у медіа було поширено відео розстрілу беззбройних українських захисників російськими військовослужбовцями. За попередніми даними, це сталося біля одного зі спостережних пунктів в районі с. Степове Покровського району", - йдеться у повідомленні.

Там наголошують, що в кадрі група людей, одягнена у військову форму армії Російської Федерації, впритул розстрілює двох беззбройних бійців ЗСУ в момент, коли ті намагалися здатися у полон.

В Офісі підкреслили, що відповідний злочин являється грубим порушенням Женевської конвенції та підпадає під кваліфікацію "міжнародний злочин".

В ЗСУ підтвердили страшний злочин армії РФ

Зранку Управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача ЗСУ офіційно підтвердило, що відео з розстрілом українських військових - не фейк. Армія РФ дійсно вчинила цей злочин та вбила двох військових, яких взяла у полон біля Степового Донецької області.

Відомство попередило РФ, що такі дії не мають строку давності і всі докази щодо злочинної діяльності її армії потраплять до міжнародних інституцій.

Напередодні DeepState вказував, що трагічна подія сталася в момент, коли армія ворога зайшла на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ. Хлопці були змушені здатися у полон через нестачу БК. Відразу, як обидва бійці вийшли з бліндажа, їх розстріляли.

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