Воїни ЗСУ штурмом взяли цю позицію та знищили усіх загарбників, які були там.

Очільник Авдіївської міської державної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що Сили оборони ліквідували всіх російських окупантів, причетних до розстрілу беззбройних воїнів біля Степового Донецької області.

Як заявив Барабаш в ефірі телемарафону, двоє воїнів здавались у полони росіянам, оскільки в них закінчився боєкомплект.

"Вони здавалися у полон, дійсно, через те, що у них закінчився боєкомплект. Наскільки мені відомо, трохи пізніше наші хлопці штурманули цю позицію. Всі, хто перебував там, були ліквідовані", - зазначив Барабаш.

В ЗСУ підтвердили страшний злочин армії РФ

Телеграм-канал DeepState виклав відео, на якому видно, як група окупантів розстрілює двох військових під час того, як вони виходили з бліндажа. На відео видно, що один з військових тримав руки за головою.

Зранку Управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача ЗСУ офіційно підтвердило, що відео з розстрілом українських військових - не фейк. Армія РФ дійсно вчинила цей злочин та вбила двох військових, яких взяла у полон біля Степового Донецької області.

Відомство попередило РФ, що такі дії не мають строку давності і всі докази щодо злочинної діяльності її армії потраплять до міжнародних інституцій.

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