Очільник Авдіївської міської державної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що Сили оборони ліквідували всіх російських окупантів, причетних до розстрілу беззбройних воїнів біля Степового Донецької області.
Як заявив Барабаш в ефірі телемарафону, двоє воїнів здавались у полони росіянам, оскільки в них закінчився боєкомплект.
"Вони здавалися у полон, дійсно, через те, що у них закінчився боєкомплект. Наскільки мені відомо, трохи пізніше наші хлопці штурманули цю позицію. Всі, хто перебував там, були ліквідовані", - зазначив Барабаш.
В ЗСУ підтвердили страшний злочин армії РФ
Телеграм-канал DeepState виклав відео, на якому видно, як група окупантів розстрілює двох військових під час того, як вони виходили з бліндажа. На відео видно, що один з військових тримав руки за головою.
Зранку Управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача ЗСУ офіційно підтвердило, що відео з розстрілом українських військових - не фейк. Армія РФ дійсно вчинила цей злочин та вбила двох військових, яких взяла у полон біля Степового Донецької області.
Відомство попередило РФ, що такі дії не мають строку давності і всі докази щодо злочинної діяльності її армії потраплять до міжнародних інституцій.