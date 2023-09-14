Російські терористи розстріляли беззбройного чоловіка.

Українські правоохоронці ідентифікували чотирьох російських військовослужбовців, які під час окупації вбили охоронця одного із супермаркетів у Бучі.

Їм повідомили про підозри у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України), повідомили в Офісі генпрокурора. Йдеться про двох командирів, заряджаючого самохідних артилерійських гармат і старшого розвідника-далекомірника першої самохідної артилерійської батареї у складі 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ.

За даними слідства, 27 лютого 2022 року під час руху колони російських військ по Бучі старший офіцер самохідної артбатареї наказав своїх підлеглим ідентифікувати всіх, хто був одягнений у чорний одяг, як ворогів.

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"Така інструкція щодо ідентифікації ворога могла призвести до випадкових жертв серед цивільних, оскільки багато з них могли носити атрибути чорного кольору. Через те, що в наказі не було дотримано принципу розрізнення, командир батареї порушив норми міжнародного гуманітарного права", - пояснили прокурори.

Відтак, російські військові помітили біля магазину Новус у Бучі чоловіка, який був одягнений в службовий одяг чорного кольору з позначенням "Охорона Новус". За даними правоохоронців, охоронець не мав зброї та не становив жодної загрози для окупантів. Проте, виконуючи злочинний наказ командира, вони відкрили вогонь із автоматів по цивільному. В результаті чого чоловік отримав поранення, від якого помер.

Розслідування звірств окупантів у Бучі

Як повідомляв УНІАН, старший офіцер отримав підозру ще наприкінці серпня. Тоді правоохоронці ще встановлювали інших російських військових, причетних до вбивства охоронця супермаркету.

Крім того, наприкінці липня СБУ ідентифікувала 11 російських терористів, які в Бучі розстрілювали автомобілі з цивільними. Вони всі заочно отримали повідомлення про підозру у порушенні законів війни, поєднаному з умисним вбивством.

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