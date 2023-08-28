Зазначається, що вбитий чоловік не мав зброї та не становив ніякої загрози для окупантів.

Російському військовослужбовцю повідомлено про підозру через розстріл беззбройного охоронця магазину в Бучі у лютому 2022 року.

Як зазначається у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора, за даними слідства, 27 лютого 2022 року під час руху колони російських військ у м. Буча, старший офіцер росіян за допомогою радіозв’язку, що поширювався на бойові машини батареї, віддав наказ ідентифікувати всіх осіб, які були одягнені в чорний одяг, як ворогів.

Наголошується, що цим наказом він порушив принцип розрізнення, оскільки значна кількість цивільного населення могла мати атрибути чорного кольору. Така "ідентифікація ворога" могла спричинити випадкові втрати життя та поранення серед цивільних осіб.

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Так, російські військовослужбовці помітили біля магазину NOVUS місцевого жителя, який працював там охоронцем та був одягнений в службовий одяг чорного кольору з позначенням "Охорона NOVUS".

"Чоловік не мав зброї та не становив ніякої загрози для окупантів, але ті вирішили виконати злочинний наказ та відкрили вогонь із автоматичної вогнепальної зброї по цивільній особі. В результаті таких дій російських військових чоловік отримав поранення, від якого помер", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва ОГП російському військовослужбовцю - старшому навіднику 1-ї самохідної артилерійської батареї у складі 76-ї десантно-штурмової дивізії Російської Федерації було повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Наразі встановлюються й інші особи, причетні до вчинення цього злочину.

Окупація Бучі - звірячий злочин росіян

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України встановила особи ще п’ятьох російських воєнних злочинців, причетних до масових убивств цивільного населення Київської області під час окупації регіону. Йдеться про військовослужбовців 98-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил Росії.

У СБУ розповіли, що на початку березня 2022 року старший лейтенант Микола Симов наказав своїм підлеглим розстріляти легковий автомобіль з мирним мешканцем Києва, який рухався трасою поблизу селища Здвижівка Бучанського району. Внаслідок обстрілу 33-річний киянин загинув на місці.

Чоловік їхав передати речі першої необхідності своїм знайомим, які вже декілька днів перебували в окупації. Його тіло російські військові закопали у найближчому лісовому масиві.

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