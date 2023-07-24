Їм всім заочно повідомлено про підозру у порушенні законів війни, поєднаному з умисним вбивством.

Служба безпеки встановила особи ще 11 російських військових, які вчиняли воєнні злочини у період тимчасової окупації частини Київщини.

Згідно з повідомленням Служби безпеки України, ці військові розстрілювали автомобілі з мирними жителями під час окупації Бучі.

Ними виявились військовослужбовці 1-го взводу 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії ЗС РФ (м. Кяхта, республіка Бурятія).

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"Під час захоплення селища Мотижин Бучанського району вони проводили "каральні заходи" на території населеного пункту. В одному з таких "рейдів" фігуранти рухались в колоні бронетехніки РФ та відкрили вогонь по двох легкових авто з мирними жителями. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців – обидва водії та пасажири", - інформує СБУ.

За даними слідства, злочинними діями рашистів командував командир відділення лейтенант Олександр Рибас.

А безпосередньо виконували його вказівку:

▪️ лейтенант Сергій Тихоньких;

▪️ сержант Валех Ємінов;

▪️ сержант Антон Буренок;

▪️ молодший сержант Дмитро Галсанов;

▪️ молодший сержант Владислав Матвєєв;

▪️ єфрейтор Роман Ігумнов;

▪️ єфрейтор Захар Петров;

▪️ рядовий Геннадій Плотніков;

▪️ рядовий Микола Бушуєв;

▪️ військовослужбовець Трохим Іванов.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Воєнні злочини у Бучі

Як повідомляв УНІАН, у травні Національна поліція інформувала, що встановила особи 5 військових РФ, які в Бучі 5 березня минулого року із 30-міліметрової гармати бойової машини десанту (БМД) розстріляли дві автівки з мирними мешканцями, які намагалися евакуюватися з міста.

Згідно з повідомленням Нацполіції, встановлено особу командира БМД, оператора-навідника, механіка-водія бойової машини та двох членів десанту. Розстріл мешканців Бучі вели військові колони 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії збройних сил Російської Федерації.

Також Міністерство внутрішніх справ повідомило, що встановили особи ще двох російських військових злочинців, які розстрілювали українців у період тимчасової окупації Бучі в Київській області - це командир парашутно-десантної роти та командир відділення 137-го парашутно-десантного полку 106 десантної дивізії.

За інформацією правоохоронців, 2 березня 2022 року російські військові розстріляли два автомобілі з цивільними. Тоді людям вдалося вижити.

Окупаційні війська зайшли на територію міста Буча на Київщині у перший же день повномасштабної війни - 24 лютого 2022 року. Місто було звільнено від окупантів наприкінці березня минулого року, після чого українці і світ побачили жахливі військові злочини російських військових.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у місті Буча на Київщині російські окупанти вбили понад 1,4 тисячі українських громадян.

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