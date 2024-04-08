Починаючи з листопада минулого року, помітна геометрична прогресія у кількості випадків вбивств українських полонених росіянами.

В Офісі генерального прокурора наразі перевіряють інформацію про розстріл російськими окупанатами українських військових у тимчасово окупованих Кринках Херсонської області.

Як розповів керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі "Суспільне. Студія", є всі ознаки того, що українські захисники не чинили спротиву та не мали при собі зброї. Наразі правоохоронці ідентифікують вбитих окупантами людей, щоб мати повні дані.

"Я можу тільки попередньо поки підтвердити, що, на жаль, такі злочини вчиняють на територіях, де ми не маємо фізичного доступу. Усі деталі перевіряють, зареєстроване кримінальне провадження. Велика ймовірність, що цей факт справді мав місце, і це була чергова страта наших військовополонених", – додав Бєлоусов.

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Представник Офісу генпрокурора також додав, що зараз перевіряють інформацію про ймовірне віддання наказу щодо розстрілу українських військових від російського командира Сергія Іштуганова.

"Наразі встановлюють призначення даної особи на конкретній посаді в той момент, коли така страта могла відбуватись, для того, щоб казати про його відповідальність. Ми точно можемо сказати, що починаючи з листопада минулого року ми бачимо фактично геометричну прогресію збільшення таких випадків і такої кількості. І зараз ми відпрацьовуємо не тільки по цьому факту, а за попередніми фактами, командування, яке однозначно несе відповідальність за такі дії", – розповів він.

Зазначається, що перші випадки страт українських військовополонених росіянами були зафіксовані правоохоронцями в березні 2022 року. Вже є перший вирок за такий злочин – його винесли російському окупантові, який вбив українського бійця на Чернігівщині.

"Маємо 27 кримінальних проваджень саме за фактами страти наших військовополонених. І йдеться про страту 54 військовополонених, які були страчені саме під час бойових дій. Якщо говоримо про підозру, про офіційні підозри, це 4 особи, яким було повідомлено про підозру. Станом на сьогодні маємо чотирьох підозрюваних і один вирок у національних судах. Ідентифікували й офіційно повідомили про підозру 555 людям, які вчиняють воєнні злочини в Україні. Національні суди за нашими обвинувальними актами саме за воєнними злочинами здійснюють розгляд 105 вироків. Крім цього, йде окремо велике провадження по найвищому військово-політичному керівництву Росії. Це 693 особи, яких ідентифікували, вже їх імена відомі", – резюмував Бєлоусов.

Розстріл українських полонених у Кринках

7 квітня 2024 року у соцмережах з'явилося відео, на якому видно, як російські військові розстрілюють трьох українських полонених. Зазначається, що росіяни вчергове скоїли воєнний злочин поблизу населеного пункту Кринки на Херсонщині.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, щоб вони задокументували цей факт. Він наголосив, що розстріл українських бійців – зухвале порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та є тяжким міжнародним злочином.

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