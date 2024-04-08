Відео з розстрілом українських військовополонених з'явилося в мережі 7 квітня.

На цей час встановлюються деталі інциденту з розстрілом українських військовополонених в районі Кринків Херсонської області, повідомила в ефірі телемарафону очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"З приводу цього інциденту деталі ще встановлюються. Тому що по такому відео складно ідентифікувати людей. Ми уточнюємо ситуацію, розбираємося з нею в сукупності з правоохоронними органами. Те, що такі випадки відбувалися не один раз, коли беззбройних військовополонених ворог розстрілював. Ми вже фіксували такі випадки на інших ділянках фронту і всі вони документуються і лягають в основу подальшого кримінального провадження", – розповіла Гуменюк.

Вона також пояснила, чому ворог зробив цю ситуацію публічною: "Те, що ворог намагається тиснути і публікує подібні відео, прив'язуючи його до плацдарму в Кринках, говорить про те, що успіхів у нього там як і раніше немає. Він продовжує штурми, але вони виявляються для нього безрезультатними".

Відео дня

За її словами, російські окупанти регулярно шукають нові тактики для того, щоб вибити українських військових з плацдарму на Лівобережжі, але всі вони не мають результату.

"Вони намагалися збільшити кількість штурмів, заходити з різних боків, це також не призвело до результату. Траплялося й до 16 штурмів за добу. Але втрачали 60% особового складу і поверталися ні з чим. Зараз вони в середньому 5-6 штурмів проводять на добу. І намагаються це робити повноцінними штурмовими групами, як і раніше. Але бронетехніку вони й надалі не застосовують", – зазначила Гуменюк.

Розстріл українських військовополонених у Кринках: що відомо

7 квітня 2024 року в Telegram з'явилося відео, у якому зафіксовано, як військові РФ розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців. В описі під відео вказано, що це відбулось поблизу населеного пункту Кринки Херсонської області.

Прокуратура розпочала досудове розслідування. А український омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації задокументували цей факт.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли російські війська розстрілюють українських полонених. Такий же інцидент стався в районі Роботине Запорізької області.

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