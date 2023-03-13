Показову страту Мацієвського Молдова вважає воєнним злочином і грубим порушення міжнародних гуманітарних законів.

Герой України Олександр Мацієвський, розстріляний окупантами після слів "Слава Україні", полонений воїн ЗСУ Олександр Мацієвський, якого окупанти вбили після слів "Слава Україні!", мав громадянство Молдови.

Про це офіційно оголосило Міністерство закордонних справ Молдови у заяві 13 березня. У відомстві зазначають, що показову страту Героя необхідно кваліфікувати як воєнний злочин і грубе порушення міжнародних гуманітарних законів.

У МЗС Молдови висловили співчуття рідним Героя, заявили про солідарність з українським народом та засудили криваву війну, розв'язану Росією.

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"Підтверджуємо тверду позицію Молдови, яка засуджує жорстоку війну РФ проти України. Наша країна, як і раніше, віддана підтримці України в її зусиллях щодо повернення до миру та стабільності", – зазначили в МЗС.

Розстріл беззбройного воїна: що відомо про Олександра Мацієвського

Олександр Мацієвський - український військовослужбовець, Герой України. З кінця грудня вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецької області.

6 березня у мережі поширили відео, на якому росіяни розстрілюють беззбройного українського воїна. Його останніми словами стали "Слава Україні!". Вчора СБУ остаточно підтвердила, що беззбройним Героєм з відео є Олександр Мацієвський.

Слідчі СБУ встановили, що Олександра Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року. Тіло Героя повернули додому в лютому 2023 року. Досудове розслідування здійснюється за 438 статтею Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Вчора президент Зеленський посмертно присвоїв Мацієвському звання Героя України.

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