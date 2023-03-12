Раніше журналіст передбачав, що це може бути саме цей військовослужбовець.

Служба безпеки України остаточно підтвердила особу Героя, розстріляного після слів "Слава Україні!". Ним виявився не Тимофій Шадура з 30 омбр, а воїн тероборони.

Як зазначили в СБУ, слідчі встановили, що українським військовим, якого розстріляли після слів "Слава Україні!", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович.

Остаточно підтвердити дані Героя вдалося після комплексу слідчих дій, які включали спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото- та відеоматеріалів. Крім того, СБУ отримала висновок судової портретної експертизи, якою підтверджено, що військовий на відео – саме Олександр Мацієвський.

Відео дня

"Це справжній Герой, який, навіть дивлячись в обличчя смерті, продемонстрував усьому світу, що таке український характер і незламність. Саме такі захисники сьогодні боронять нашу землю, а значить – ворог обов’язково буде розбитий. Бо Велика Перемога України складається із героїчних вчинків таких людей, як Олександр Мацієвський. Герою слава! Героям слава! Україні слава!" – зазначив очільник СБУ Василь Малюк.

Глава СБУ, що спецслужба працює над ідентифікацією окупантів, які вчинили цю показову страту. Винні понесуть заслужене покарання.

Олександр Мацієвський - кого розстріляли окупанти

Олександр Мацієвський - український військовослужбовець, призваний на службу у березні 2022 року, з кінця грудня вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецької області.

В СБУ встановили, що Олександра Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року. Тіло Героя повернули додому в лютому 2023 року. Досудове розслідування здійснюється за 438 статтею Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Розстріл українського воїна: що відомо

6 березня у мережі поширили відео, на якому росіяни розстрілюють беззбройного українського воїна. Його останніми словами стали "Слава Україні!".

Через день 30 омбр ім.князя Костянтина Острозького повідомила, що розстріляного українського військовослужбовця звуть Тимофій Шадура. Журналіст Юрій Бутусов заявив, що розстріляним воїном може також виявитися Мацієвський Олександр. Він був бійцем 119 бригади ТрО. Тоді зазначалося, що ім'я Героя встановлено попередньо.

Водночас рідні Мацієвського впізнали його у відео рострілу Героя. Вони розповіли журналістам, що 30 грудня Мацієвський і ще четверо військових під час переміщення прийняли зустрічний бій з переважаючими силами противника на околицях Соледару. Після цього воїн зник безвісти.

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