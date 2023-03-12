Президент зауважив, що подвиг військового пам'ятатимуть вічно.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському - воїну, якого російські військові показово розстріляли за слова "Слава України".

Як повідомив президент у вечірньому відеозверненні, Героя Олександра Мацієвського пам'ятатимуть вічно.

"Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському. Солдату. Людині, яку знатимуть всі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість – в Україні – і за його "Слава Україні!". Герою слава! Героям слава! Україні слава!", - сказав президент.

Олександр Мацієвський - кого розстріляли окупанти

Олександр Мацієвський - український військовослужбовець, призваний на службу у березні 2022 року, з кінця грудня вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецької області.

6 березня у мережі поширили відео, на якому росіяни розстрілюють беззбройного українського воїна. Його останніми словами стали "Слава Україні!". Спочатку одна з бойових бригад повідомила, щл розстріляний Герой - Тимофій Шадура. Згодом з'явилася інформація, що це Мацієвський. Сьогодні це підтвердила СБУ.

Слідчі СБУ встановили, що Олександра Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року. Тіло Героя повернули додому в лютому 2023 року. Досудове розслідування здійснюється за 438 статтею Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Вас також можуть зацікавити новини: