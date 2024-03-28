Російські загарбники продовжують посилювати окупаційний режим на захоплених українських територіях.

Російські загарбники відкрили 58 федеральних пенітенціарних установ на окупованих територіях України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. Зокрема, російська влада продовжує урядові ініціативи на тимчасово окупованій території України.

У зв'язку з цим, російська академія народного господарства і державної служби запустила магістерську програму з державного і муніципального управління, яка прищепить випускникам навички роботи на всіх рівнях уряду, у тому числі на тимчасово окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.

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При цьому, російський міністр юстиції Костянтин Чуйченко також оголосив, що Росія створила 58 федеральних пенітенціарних установ на тимчасово окупованих територіях України.

"Імовірно, що започаткування магістерської програми спрямоване на подолання дефіциту кваліфікованого персоналу на російських урядових посадах на тимчасово окупованих територіях України", - відзначає розвідка.

Також сказано, що це може бути пов'язане з планами російського диктатора Володимира Путіна створити нові адміністративні еліти, як це було згадано у його зверненні до росіян минулого місяця. Крім того, у січні 2024 року було видано путінський указ щодо створення нового кадрового резерву.

"Це ще один доказ заходів з русифікації для введення правових і політичних рамок тимчасово окупованих територій України у відповідність з Російською Федерацією", - наголошується у повідомленні.

Наразі інші схожі заходи включають розширення російської системи правосуддя, запровадження російської навчальної програми, видачу російських паспортів та розбудову російської телекомунікаційної інфраструктури.

Війна в Україні: новини

У січні стало відомо, що російські загарбники прагнули збільшити окупаційні каральні органи на тимчасово окупованих українських територіях через зріст руху опору і неспроможність підготувати фарс з проведення так званих "виборів" президента РФ.

26 березня Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила, що за три місяці зими російські окупанти стратили 32-ох українських військовополонених. Це більше, ніж за будь-який попередній період.

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