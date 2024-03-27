Найбільше бойових зіткнень відбулося на Новопавлівському напрямку.

Протягом минулої доби між Силами оборони України та російськими загарбниками відбулося 49 бойових зіткнень, йдеться у зведенні Генштабу.

Найгарячішим лишається Новопавлівський напрямок, де в районі населених пунктів Георгіївка та Новомихайлівка ворог 21 раз намагався прорвати оборону наших військ за підтримки авіації.

Складною залишається й ситуація в районі Авдіївки – там ворог 9 разів атакував позиції Сил оборони України.

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На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів. Натомість на Лиманському було відбито 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

Ще чотири атаки окупантів відбили на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Іванівське та Андріївка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Натомість Сили оборони протягом доби завдали ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та ще одному важливому об’єкту противника.

Війна в Україні: важливі новини

Напередодні російські війська вдарили керованою авіаційною бомбою по Харкову, влучивши у житлову забудову. В результаті атаки є загиблі та поранені.

Натомість Сили оборони завдали удару по Бєлгороду – ціллю стала будівля МВС. За попередньою інформацією, внаслідок удару є постраждалі.

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