Російські загарбники активно завозять росіян з депресивних регіонів та людей з Центральної Азії на тимчасово окуповані українські території.

Російські загарбники прагнуть збільшити окупаційні каральні органи на тимчасово окупованих українських територіях через зріст руху опору і неспроможність підготувати фарс з проведення так званих "виборів" президента РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на пресконференції на тему: "Ситуація на тимчасово окупованих територіях у 2023 році та виклики 2024 року".

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив про зростання українського руху опору на тимчасово окупованих Росією українських територіях як у політичному плані, так й у плані реалізації складних бойових завдань.

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"Попри великий контингент окупаційної армії на окупованих територіях загарбники просять збільшити кількість Росгвардії і кількість представників ФСБ та спецслужб для контролю місцевого населення. І звітують на гору, що наявний контингент не може задовольнити - лише Росгвардії понад 35 тисяч, не рахуючи співробітників спецслужб - не може гарантувати проведення так званих "виборів" згідно поставлених задач і навіть намалювати готовий результат", - розповів Юсов.

За його словами, так звані "вибори" президента РФ, які більше є пропагандистськими діями, впливати на плани з деокупації українських територій не будуть.

Представник ГУР відзначив, що попри попушення прав людини і геноцидні практики, насильницьку зміну ідентичності, ворог досі не може встановити контроль над місцевим населенням, і не може забезпечити його лояльність. Він сказав, що російські спецслужби виконують роль каральних органів для залякування українського населення і придушення протестних настроїв.

"Вони розують, що переконати з доброї волі, чи забезпечити лояльність і підтримку українців на окупованих територіях не змогли. Ця задача провалена. А це означає посилення подальшого тиску на усіх ланках, включно із закладами освіти, де окремо у всіх звітах зазначається, що молоді українці на окупованих територіях буквально ненавидять Путіна, путінський режим і російських силовиків, не йдуть на співпрацю, що спричиняє окрему хвилю репресій, зокрема, проти дітей і підлітків", - повідомив Юсов.

Своєю чергою, речник Центру національного спротиву Сил спеціальних операцій України розповів, що рівень антиросійських настроїв зростає і на сьогодні на тимчасово окупованій території складає близько 70%.

"Для того, щоби подолати спротив місцевого населення, окупанти застосовують типові геноцидні практики. Це є етнічна чистка та депортація українців з території України, з тимчасово окупованих територій. За різними даними, на сьогоднішній день, наприклад, у тимчасово окупованому Маріуполі вже знаходиться близько 50 тисяч росіян та представників країн Центральної Азії. Тобто, українці депортовані. Зазвичай, це є депресивні райони і звідти ж переведені люди з Росії і країн Центральної Азії", - наголосив речник.

За його словами, зміна етнічного насення відбувається в усіх тимчасово окупованих Росією українських містах, але росіян початковою ціллю роблять більші міста. У цій ситуації найбільшу кількість людей завезено до Маріуполя.

При цьому, у першу чергу, росіяни наповнюють окуповані українські міста людьми з депресивних російських територій.

"Їм обіцяють якість "золоті гори" і високі зарплати, якісь великі посади. Таким чином, заманюють їх, і завозять на територію України", - відзначив він.

Також росіяни завозять медиків, освітян та енергетиків. Зокрема, на Запорізькій АЕС було суттєво змінено склад працівників.

"Росіяни так само наповнюють і різні каральні органи. Це так звані суди, так звану прокуратуру працівниками з РФ", - зазначив речник

Водночас, він додав, що російська окупаційна влада на центральному рівні шукає посібників і контингент серед криміналітету в світі і в Центральній Азії з обіцянкою надати землі, будинки, квартири і якісь можливості для ведення "бізнесу" на українській окупованій території, щоб "вони брали участь у війні проти України".

"І одним з методів, наприклад, є можливість навіть на державному рівні - це сьогодні в Росії обговорюється - легітимізації кримінальних елементів з різних країн світу у війні проти України. Тобто, їм нададуть усі права громадянина Росії і легітимізують їхню участь у збройному протистоянні в Україні", - сказав речник.

Також росіяни здійснюють геноцид проти українських дітей.

"Лише станом на літо ми фіксуємо десятки тисяч вивезених дітей з території України", - наголосив він.

Зокрема, дітей на територію РФ вивозять з інтернатів. Також окупанти проводять медичні огляди, і тих дітей, які нібито потребують лікування, їх відправляють у так звані санаторії на території РФ. Часто ці діти вже не повертаються на тимчасово окуповану українську територію. На території РФ діє низка програм на всиновлення українських дітей.

Речник відзначив, що сьогодні на тимчасово окупованих територіях України російські загарбницькі війська і фейкові адміністрації роблять запити щодо збільшення контингенту спецслужб, зокрема "Росгвардії" та ФСБ.

"Це пов'язано з тим, що не можуть боротися з нашим підпіллям", - сказав речник.

За його словами, лише наявність українського паспорта і відмова від отримання російського паспорта для російських спецслужб вже слугує приводом відправити людину "на підвал і піддати тортурам". Тортури можуть тривати від тижня до двох місяців.

Стуація на окупованих територіях України - останні новини

На тимчасово окупованих територіях триває ціле пропагандистське шоу під назвою "вибори президента РФ". Окупаційна влада та звезені з Росії "виїзні бригади волонтерів", проводять збір підписів місцевого населення нібито в підтримку висування диктатора Путіна у кандидати. Як зазвичай, все відбувається в примусовий спосіб.

Зокрема такий збір проводять на тимчасово окупованій території Запоріжжя. Також розпочав роботу "виборчий штаб Володимира Путіна" на тимчасово окупованій території Херсонської області.

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