Росію можна перемогти у загарбницькій війні, підкреслив британський прем'єр.

Треба готуватися, що війна в Україні проти Росії буде довгою, але українська держава переможе.

Про це сказав прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Ріші Сунак в Києві, виступаючи сьогодні, 12 січня, у Верховній Раді України. Він зазначив, що під час війни бувають невдачі. "Але ми повинні готуватися до того, що це буде довга війна", - наголосив він. За його словами, сьогоднішній день більше схожий на 1942 рік.

"Це був момент посередині тієї війни. Коли поступ на полі бою був тяжкий, оборонна промисловість перебувала під серйозним навантаженням, а населення ставало втомленим. Тоді було важко побачити світло попереду. Але саме тоді перемога стала невідворотною. Я вірю, що так само буде із цим моментом", - наголосив Сунак.

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За його словами, історія свідчить, що демократії, які витримують, завжди переможуть. "Путін не може зрозуміти, що коли вбиваєш людей, руйнуєш будівлі, то жодна армія ніколи не зможе перемогти волю вільного народу. І саме тому Україна переможе", - наголосив він.

За словами чиновника, російський лідер вважав, що зможе підкорити Україну силою за лічені тижні, але натомість з кожною ракетою, яку він випускає, український народ стає ще більш рішучим, і почуття національної приналежності стає дедалі сильнішим. "Російські військові значно переважають за чисельністю українські сили, але ви вже повернули собі половину окупованої території. Також перетворили Крим на вразливе місце для Росії, а не їх сильну сторону. Ці перемоги показують, що Росію можна перемогти у загарбницькій війні", - наголосив Сунак.

Він додав, що Путін зіткнувся зі спробою державного перевороту і був звинувачений як міжнародний військовий злочинець, а Росія має економіку, сильно ослаблену санкціями. За його словами, зараз Путін змушений випрошувати зброю в Ірану і Північної Кореї, відчайдушно жертвуючи сотнями тисяч російських чоловіків в надії, що Україна відступиться, і їй партнери перестануть допомагати. "Україна не здасться, а Сполучене Королівство Великої Британії ніколи не відступить", - наголосив Сунак.

Він завершив свій виступ в парламенті України гаслом українською мовою "Слава Україні". Депутати часто виступ його переривали оплесками.

Ріші Сунак в Києві - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 січня, очільник уряду Британії здійснив неанонсований візит у столицю України. Сьогодні Україна та Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, підписи під документом поставили президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Англійською мовою угода називається Agreement on Security Cooperation. Сполучене Королівство стало першою країною світу, яка підписала угоду про безпекову співпрацю з Україною. Угода формалізує військову і невійськову співпрацю Британії та України на підтримку безпеки України. Ця підтримка буде довгостроковою.

Є домовленості про щорічну підтримку України. Зокрема, про фінансову підтримку - 2,5 млрд фунтів на цей рік. Надання допомоги буде продовжуватись протягом наступних років. І ця угода - на 10 років.

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