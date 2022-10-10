Також відновив роботу пересадковий вузол "Театральна" – "Золоті ворота".

У Києві відновлено рух поїздів на всіх лініях метрополітену.

Про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко.

"Рух поїздів на всіх лініях столичного метрополітену наразі поновлено", - зазначив він.

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Також, за словами Кличка, відновив роботу пересадковий вузол "Театральна" – "Золоті ворота".

"Закликаю жителів міста не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися правил воєнного стану! Без гострої потреби не їдьте сьогодні в місто", - закликав мер.

Він нагадав, що підземні станції метро працюють і як укриття.

Удари по Києву - що відомо

Вранці, 10 жовтня, Росія завдала масованого ракетного удару по Києву. Зафіксовані прильоти у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському і Деснянському районах.

Згідно з оновленими даними рятувальників, станом на 11:46 ранку було відомо про 5 загиблих і 32 поранених.

Є пошкодження автотранспорту, цивільної та критичної інфраструктури.

Всього у понеділок вранці ворог випустив по українських областях 83 ракети з районів Каспійського моря та Нижнього Новгорода. 43 ракети збили українські сили ППО.

Окупанти також пустили 17 іранських дронів-камікадзе з Криму і Білорусі. Три БПЛА "приземлили" над Одесою.

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