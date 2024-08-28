'Курська операція' є ризикованою, Україні потрібен імпульс з ATACMS, - AP

ЗМІ розкрили, що Україна може уразити американськими ракетами близько 200 військових об'єктів за кордоном з РФ.

Наступ України на Курську область РФ ризикований. Для нового поштовху операції Київ хоче "менше обережності" щодо застосування зброї західних партнерів на території РФ.

Як пише Associated Press, США обмежують використання балістичних ракет великої дальності для ударів по цілях в Росії. Наступ України разом з масованими атаками Росії по мирних містах України посилили тиск на адміністрацію Джо Байдена, щоб послабити її обережний підхід до використання західної зброї.

Байден побоюється блефу Путіна

Білий дім каже, що веде ретельні обговорення, як уникнути ескалації та помсти з боку диктатора Володимира Путіна, якщо американські ракети битимуть по території РФ. Деякі аналітики сходяться на думці, що Путін сприйняв би український удар американською балістичною ракетою далекого радіусу дії в Росії як атаку США.

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Багато інших американських і європейських прихильників України кажуть, що Білий дім повинен зрозуміти, що погрози Путіна атакувати Захід, у тому числі ядерною зброєю, є блефом. Вони побоюються, що ослаблення підтримки США зрештою може сприяти поразці України.

"Ця війна закінчиться саме так, як вирішать західні політики. Якщо ми продовжуватимемо робити те, що ми робимо, Україна зрештою програє. Тому що зараз ми навмисно не даємо Україні те, що їй потрібно для перемоги", - сказав американський генерал Філіп Брідлав, який очолював НАТО в Європі з 2013 по 2016 рік.

Зняття таких обмежень "посилило б українську самооборону, врятувало б життя та зменшило б руйнування в Україні", сказав головний дипломат ЄС Жозеп Боррель на тлі масованих атак РФ.

Протягом усієї війни український президент Володимир Зеленський врівноважував велику подяку за підтримку США розчарованими закликами збільшити кількість зброї та боєприпасів. Цього місяця він знову заявив, що Україна повинна вести війну так, як вона вважає за потрібне, з усією наявною зброєю, і закликав США скасувати заборону на використання американських ракет великої дальності ATACMS.

"Хворий дід з Красної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, не буде нам диктувати жодної своєї червоної лінії", - сказав Зеленський про Путіна.

Україна потребує імпульсу

Цього року адміністрація Байдена дозволила Україні стріляти боєприпасами малої дальності, наданими США, через кордон для самооборони, але не ATACMS.

Аналітики кажуть, що Україна використовує надані США ракетні системи HIMARS у своєму наступі. Україна також оголосила, що застосувала плануючу бомбу, поставлену США, проти російських військ і розгорнула власний прототип гібридного безпілотника та ракети великої дальності.

Схоже, ЗСУ почали наземний наступ 6 серпня без консультацій з американськими лідерами.

"Ізраїль свого часу заявив, що він досить поважно ставиться до порад своїх партнерів, але як незалежна держава приймає рішення самостійно. Я вірю, що ми можемо відобразити це", - заявив Роман Костенко, український депутат і військовий командир на тлі новин про наступ.

США довго обговорювали, перш ніж зрештою схвалити низку передових видів зброї, про які просила Україна: сучасні танки, високоточні ракетні системи середньої дальності, ракетні батареї Patriot, ATACMS для використання на окупованій українській території та літаки F-16.

Адміністрація Байдена засудила атаки Росії цього тижня на українську енергетичну інфраструктуру та допомагає зміцнити ППО Києва, але не змінила своєї політики щодо зброї далекого радіусу дії, заявив речник національної безпеки Джон Кірбі.

Американський чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що адміністрація Байдена вважає, що удари ATACMS в Росії не мають стратегічної переваги.

Загалом занадто мало ATACMS, щоб дозволити Україні вразити значну кількість цілей у Росії, сказав чиновник, додавши, що Україна використовує наявні у неї ракети великої дальності, щоб кинути виклик Росії на стратегічно важливому Кримському півострові.

Росія також сховала багато своїх літаків із 16 російських авіабаз у потенційній зоні дії ATACMS, зокрема літаки, які запускають плануючі бомби.

Для чого українцям дозвіл на використання ATACMS?

Багато хто за межами Білого дому не погоджується. Понад 200 інших російських військових об’єктів знаходяться в радіусі дії ATACMS вздовж кордону, сказав Джордж Баррос, аналітик з питань безпеки в Україні та Росії з Інституту вивчення війни. Ці цілі включають великі військові бази, станції зв’язку, центри логістики, ремонтні підприємства, склади палива, склади боєприпасів і постійні штаби.

У той час як технічно підкована Україна впроваджує нові агресивні способи використання безпілотників і радіоелектронної боротьби проти Росії, захищені цілі, такі як бази, потребують ударів ATACMS. Кілька вибіркових ударів по деяких російських цілях змусять Путіна перекинути живу силу та ресурси для захисту цих цілей.

"Це такий вид напруги, який різко знижує здатність зловмисника успішно матеріально підтримувати свої сили на передовій", - сказав Баррос.

Україна, яка воює з набагато більшою армією, потребує імпульсу на полі бою, який можуть забезпечити раптові наступи, деморалізуючі атаки всередині Росії та сучасне озброєння. Попри те, що Києв здійснив прорив морськими безпілотниками, його найбільші успіхи на полі бою були досягнуті в перші драматичні місяці війни.

Український контрнаступ у 2023 році завершився без значних успіхів, а потім політичний глухий кут США призупинив військову підтримку на кілька місяців і дозволив російським військам отримати перевагу.

"У похмурих розмовах цього літа українці та американці говорили про ризик припинення вогню на умовах Росії. Без важелів успіху на полі бою Україна може бути змушена поступитися великою частиною української території та зіткнутися з новим вторгненням пізніше. Військова підтримка США на мільярди доларів знову надходить. Зеленський розширив призов до армії. І американські військові лідери знову почали говорити про те, яким було бачення союзників щодо наступного етапу війни", - сказав експосол США в Україні Білл Тейлор.

Тобто Україна робить усе, зщоб наступного року обговорити припинення вогню наступного року на умовах, які вона може прийняти, сказав він. Ракетні удари великої дальності по військових цілях у будь-якій частині Росії є частиною цього.

"Українці не повинні давати росіянам притулок", - сказав він.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявляв 9 серпня, що кількість піхотних штурмів ворога на Покровському та Курахівському напрямках зменшилась після початку операції на Курщині.

За його словами, ворог "огризається" та обстрілює з артилерії, активно застосовує дрони. Але при цьому саме "м’ясні" піхотні штурми і спроби їх проведення зменшились.

За даними генштабу ЗСУ, найскладнішими залишаються Торецький, Покровський та Курахівський напрямки.

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