Ліквідовано 17 загарбників та два спостережливі пункти.

Військові моряки знищили "партію" військових, спостережливі пункти та техніку Російської Федерації.

Як повідомили у прес-центрі командування Військово-Морських сил ЗС України, за минулу добу досягли певних успіхів.

Зокрема, особовим складом частин морської піхоти та іншими підрозділами національного флоту знищено 17 окупантів, два спостережних пункти та одиницю інженерної техніки.

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Цілком ймовірне, що втрати ворога значно більші, бо інформація про них наразі уточнюється.

Війна в Україні - втрати окупантів

Раніше повідомлялось, що 30 квітня морська піхота та інші підрозділи ВМС ЗС України знищили 10 окупантів та два мінометних розрахунки. Додається, що за минулий тиждень (до 28 квітня) ВМС ЗСУ знищили понад 140 окупантів, ворожі танки, артсистеми тощо.

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України продовжують стримувати ворога та знищувати його особовий склад та техніки. За минулу добу, 2 травня, українські захисники ліквідували ще 520 російських загарбників.

За даними Генштабу, загальні втрати ворога вже склали близько 191 940 осіб.

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