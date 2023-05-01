Остаточні втрати окупантів уточнюються.

Військові моряки знищили два мінометні розрахунки ворога. Українські захисники також "мінуснули" десяток російських окупантів.

Як повідомили у прес-центрі Військово-Морських Сил ЗС України, військові частини та підрозділи національного флоту разом із побратимами продовжують виконувати завдання щодо відсічі збройної агресії РФ.

"Минулої доби, особовим складом частин морської піхоти та іншими підрозділами ВМС ЗС України знищено 10 окупантів та два мінометних розрахунки", - заявили у прес-центрі.

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Як зазначається, остаточні втрати ворога наразі уточнюються.

Втрати Російської Федерації в Україні - останні новини

За минулий тиждень (до 28 квітня) ВМС ЗСУ знищили понад 140 окупантів, ворожі танки, артсистеми тощо.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на 1 травня 2023 року загальні бойові втрати армії Російської Федерації склали близько 190 тисяч 960 осіб. Тільки за минулу добу, 30 квітня, українські захисники ліквідували 450 російських окупантів.

Крім того, бійці ЗСУ знищили один танк, сім артилерійских систем росіян та три бойові броньовані машини. Також захисники України мінуснули один безпілотник оперативно-тактичного рівня.

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