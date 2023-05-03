З початку вторгнення в Україні ліквідовано вже майже 192 тисячі російських окупантів.

Сили оборони України продовжують стримувати ворога та знищувати його особовий склад та техніки. За минулу добу, 2 травня, українські захисники ліквідували ще 520 російських загарників.

За даними Генштабу Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати росіян орієнтовно склали:

особового складу - близько 191 940 осіб;

танки - 3702 танки (1 за добу);

бойових броньованих машин - 7199 (6 за добу);

артилерійських систем / реактивні системи залпового вогню - 2946 (16 за добу) / 544;

засобів протиповітряної оборони - 300 (2 за добу);

літаків / гелікоптерів - 308 / 294;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 2 505 (28 за добу);

крилатих ракет - 947;

кораблів/катерів - 18;

автомобільної техніки та автоцистерн - 5 865 (14 за добу);

спеціальної техніки - 363 (3 за добу).

Ситуація на фронті станом на 3 травня 2023 року - що відомо

За даними Генштабу, минулої доби російські загарбники продовжували наступати на чотирьох напрямках - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар'їнському. Найбільше сил росіяни продовжують кидати на атаки в районі Бахмута та Мар'їнки.

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Зокрема, протягом доби українські захисники та захисниці відбили 30 ворожих атак.

Крім того, вночі 3 травня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну, випустивши 26 ударних дронів "Shahed-136/131". У повітряних силах повідомили, що оборонцям України вдалося знищити 21 ворожий безпілотник.

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